Pão francês tem variação de mais 130% no valor em Campo Grande, aponta Procon Municipal

No café da manhã ou no lanche do dia a dia, o pão francês e o leite fazem parte da alimentação diária de boa parte das famílias. Nessa terça-feira (30), a pesquisa de preços realizada pelo Procon Municipal apontou uma diferença de mais de 130% no preço do pão francês e 73,1% no preço do leite semidesnatado em Campo Grande.

O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 29 de janeiro, em 12 estabelecimentos comerciais. Em entrevista ao Jornal CBN CG (31), o subsecretário do órgão, José Costa Neto, destacou a diferença de preço dos produtos nos bairros e na região central.

Continue Lendo...

“Um fato curioso desta pesquisa é de que nessa análise do leite num mercado da região central foi identificado o menor preço e o maior num mercado do bairro. Já no pão francês a situação se inverteu. O maior preço foi encontrado num mercado da região e o menor no bairro. A situação reforça a necessidade de pesquisa de preços”.

O subsecretário explicou como é realizado o levantamento dos dados, os critérios para a escolha de itens a serem pesquisados e a importância do consumidor realizar a análise de preços. Confira a pesquisa de preços do leite e do pão francês, clicando aqui. Denúncias ao Procon CG podem ser realizadas pelo telefone 156, opção 2. Acompanhe a entrevista completa.