Paper Excellence anuncia investimento de R$ 20 bilhões em novo projeto de celulose no Brasil

O empresário Jackson Wijaya, fundador da Paper Excellence e acionista da Eldorado Celulose, se reuniu, nesta quarta-feira (10), com autoridades brasileiras em um café da manhã, em Nova Iorque, acompanhado pelo CEO da empresa no Brasil, Claudio Cotrim.

Wijaya falou sobre seus planos de realizar novos investimentos estratégicos no país, além da construção da nova linha de produção da Eldorado Celulose já prevista para o Mato Grosso do Sul.

"Temos planos de investir US$ 4 bilhões em um novo projeto no Brasil de 2,5 milhões de toneladas de celulose", revelou Jackson Wijaya no encontro. A Paper está estudando a melhor região para o novo investimento, que vai gerar mais de 2,5 mil empregos diretos, sem falar dos indiretos que serão contratados durante as obras.

No encontro, Wijaya também comentou sobre a responsabilidade socioambiental e as iniciativas globais da Paper dentro da estratégia ESG e descarbonização em cada região de atuação.

Desde sua criação em 2006, a Paper vem realizando recorrentes investimentos ambientais e aprimoramentos operacionais em suas instalações, o que garantiu à companhia o recente Prêmio BC Cleantech Awards 2023, no Canadá, por inovações nos segmentos de energia limpa e sustentável. Atualmente, 96% do consumo de energia elétrica de todo o grupo é renovável, além de100% das operações florestais contarem com certificação internacional.

Compareceram ao encontro os governadores Helder Barbalho (Pará), Renato Casagrande (Espírito Santo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Mauro Mendes (Mato Grosso), Wilson Lima (Amazonas) e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP/PB).

A Paper Excellence é uma das maiores e mais diversificadas produtoras de papel e celulose do mundo. Presente em quatro países (Canadá, EUA, França e Brasil), tem 60 fábricas e mais de 2 mil funcionários. No Brasil, investiu R$ 15 bilhões na aquisição da Eldorado Celulose, e irá investir outros R$ 16 bilhões na construção da segunda linha de produção na unidade, gerando cerca de 2,6 mil empregos diretos.