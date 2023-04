Paper Excellence recebe prêmio internacional por práticas sustentáveis

Premiada no Canadá recentemente por práticas sustentáveis no BC Cleantech Awards 2023, a Paper Excellence planeja investir R$ 16 bilhões no Brasil, incluindo Três Lagoas, através da fabrica de celulose.

Alinhada com os objetivos de Mato Grosso do Sul, em reduzir a emissão de carbono e demais cuidados com a sustentabilidade, a Paper passa por um processo de decisão sobre o controle da Eldorado Celulose, após ter vencido a arbitragem contra a J&F.

O foco será a ampliação da planta industrial que fica em Três Lagoas, com expectativa de gerar mais de 2.600 empregos diretos na região, ampliando a produção em 2,5 milhões de toneladas ao ano. Sobre esse assunto conversamos nesta manhã com a executiva sênior de sustentabilidade da Paper Excellence, Sabrina de Branco. Confira a entrevista completa: