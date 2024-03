Para acompanhar as tendências do outono, o foco está em tecidos de algodão e cortes mais arejados

À medida que a estação se transforma, as vitrines das lojas seguem o compasso, apresentando cores e estilos que refletem as últimas tendências. Na loja de departamentos, as araras já estão repletas de novidades.

As tendências para a nova estação incluem peças mais estruturadas, geralmente confeccionadas com tecidos mais pesados. No entanto, devido ao calor constante de Mato Grosso do Sul, a aposta recai sobre tecidos mais frescos, como explica o Stylist Luiz Gugliatto "Considerando nosso verão constante aqui, devemos escolher tecidos refrescantes, como o algodão. Tecidos tecnológicos também são uma ótima opção, pois auxiliam na regulação térmica, adaptando-se tanto ao frio quanto ao calor."

Com a chegada das novas tendências, surge também a troca de guarda-roupa, o que implica em um aumento nas vendas. Bruna Chaves, gerente de uma loja de vestuário em Campo Grande, destaca a expectativa positiva "Os clientes buscam por novidades. Estamos otimistas em superar as expectativas do ano anterior, como fazemos habitualmente."