Para alcançar resultados, psicóloga orienta avaliar metas mais de uma vez ao ano

A quatro dias da virada do ano, muita gente procura avaliar o que fez ao longo do período com o objetivo de promover um verdadeiro balanço da vida. O que deu certo, o que deu errado e como recalcular rotas. A psicóloga Karen Alonso Cruz orientou que para ajudar a amenizar a cobrança nesta passada a limpo do ano, uma dica é realizar esta autoavaliação mais de uma vez ao ano.

Ainda para otimizar resultados, ela frisou a importância de estabelecer pequenas metas diárias e aumentar o nível de exigência aos poucos. “Isso ajuda a ganhar confiança e a reduzir a frustração, quando se estabelece metas muito altas”.

A psicóloga explicou como identificar o perfil de uma pessoa mais sonhadora do que realizadora e reforçou a necessidade de olhar com gentileza para acertos e erros. Acompanhe a entrevista completa.