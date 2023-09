Para apreensão, PRF movimenta núcleo de operações aéreas em Jateí

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 47.500 maços de cigarros contrabandeados em três veículos, nesta quinta-feira (21), em Jateí, Municipio ao Sul do Estado em região de fronteira.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-376, quando avistaram um carro de passeio entrando em uma estrada vicinal. Os policiais realizaram abordagem do veículo e logo avistaram grande quantidade de cigarros contrabandeados no interior do veículo.

Com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas da PRF, a aeronave realizou buscas na região para localizar outros carros que viajavam em comboio no transporte da mercadoria. A equipe localizou mais dois veículos abandonados na estrada vicinal.

Dentro dos outros automóveis foram encontrados mais cigarros ilegais. O condutor do primeiro carro foi preso e todos os veículos e cigarros encaminhados à Polícia Judiciária local.

*Com informações de Comunicação Social PRF-MS