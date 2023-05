Para bancar piso nacional da enfermagem, Mato Grosso do Sul irá receber R$ 115 milhões da União

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19) a portaria do Ministério da Saúde que prevê o repasse para estados e municípios a fim de garantir recursos para bancar o piso nacional da enfermagem.

Os recursos serão repassados em nove parcelas, com a primeira sendo paga ainda neste mês de maio e duas parcelas em dezembro.

No total, a União disponibilizará R$ 7,3 bilhões, com Mato Grosso do Sul recebendo R$ 115 milhões, sendo o décimo Estado com o menor repasse.

Campo Grande receberá a maior quantia com um pouco mais de R$ 46 milhões. O recurso é proveniente do Fundo Nacional de Saúde.

De acordo com a publicação, ficam os gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal autorizados a atualizar o repasse de recursos de que trata este artigo, bem como o rol de prestadores de serviços de saúde, de qualquer natureza, que participam de forma complementar ao SUS e que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, de maneira a adequá-lo à contratualização vigente.