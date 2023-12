Para não virar pesadelo, consumidor deve ficar atento a prestação de serviço nas férias

Os meses de dezembro e janeiro, tradicionalmente, são marcados por momentos de lazer e diversão embalandos pelas festas de final de ano e férias escolares. No entanto, para não deixar que todo o projeto de alegria se torne um pesadelo é importante ficar atento as dicas do advogado especialista em direito do consumidor.

Segundo Oto Nasser, é fundamental ficar de olho aos contratos de serviços. A documentação do acordo é essencial para uma futura contestação de direito. Como dica para minimizar aborrecimento na hora do desembarque e evitar danos imediatos de extravio de bagagens, leve consigo itens essenciais como documentos e remédios. "Este tipo de coisa deve estar na bagagem de mão".

Continue Lendo...

Além disso, o advogado falou sobre locação de veículos e reserva de hospedagem por aplicativo. "Primeiro é importante verificar se este aplicativo é bem conceituado, ou se tem reclamações. Segundo checar a hospedagem. Caso, o local não corresponda aquilo que foi acordado, junto todas as informações e provas para uma possível judicialização [...] registre um boletim de ocorrência, guarde documentos, testemunhas e fotos ajudam nestas situações". Acompanhe a entrevista completa.