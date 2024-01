Parceria entre empresas prevê novos pontos de coleta de reciclagem em todo Brasil

Existem produtos que não podem ser jogados no lixo comum, pois contém substâncias que contaminam o meio ambiente. Mas, é escasso locais com ponto de descarte desses materiais.

No primeiro dia do ano (1), o colunista Silvio Barros, comentou sobre os poucos lugares que compram a ideia da sustentabilidade e possuem um ecoponto no local. Mas logo adiantou que no Brasil, essa falta de acesso aos descartes corretos pode mudar.

O Google e o Boticário se uniram numa iniciativa para engajar a população brasileira no descarte de materiais recicláveis e incentivar a economia circular.

A parceria prevê a inclusão de 3.500 novos pontos de reciclagem em todo o Brasil no Google Maps. Com base em dados coletados pelo portal E-Cycle, eles incluem os locais disponíveis no Boti Recicla, nas lojas Quem Me Disse Berenice, Eudora e Tokito Cosméticos, que são marcas do grupo Boticário, e que também recebem esses materiais.

A ideia ao longo dos próximos anos é ter, pelo menos, 10 mil pontos de coleta.

