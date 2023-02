Parceria entre prefeitura e justiça federal de MS agiliza serviços para população em situação de rua

A prefeitura Municipal de Campo Grande em parceria com a Justiça Federal de MS realiza nos dias 6, 7 e 8 de março uma ação por meio do programa Pop Rua Jud, que tem o objetivo de facilitar o acesso da população de rua à justiça e serviços dos órgãos que compõem o sistema judiciário. A ação acontece na Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA I), localizada no Jardim Veraneio.

Somado às instituições do poder público federal, estadual, municipal e organizações da sociedade civil, a ação vai reunir mais de 20 parceiros que irão atender a população em situação de rua em tendas montadas pelo Exército e que funcionarão das 8h30 às 17 horas.

Segundo o comitê organizador, a estimativa é que o serviço alcance as cerca de 600 pessoas acolhidas na unidade e nas 11 comunidades terapêuticas cofinanciadas e parceiras da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), além dos imigrantes atendidos na Casa de Passagem Resgate, Centro POP e moradores em situação de rua que serão abordados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e convidados a participar da ação.

“Essa ação já aconteceu em São Paulo e aqui no Estado estamos há um ano gestando a ideia porque é um evento que exige um entrosamento perfeito entre os envolvidos e uma organização bem estruturada. No caso deles, vimos que as pessoas se sentiram acolhidos e houve um comparecimento expressivo, por isso é fundamental o apoio da SAS, que já tem um entendimento de como trabalhar e abordar de forma humanizada esse público de forma que eles se sintam respeitados, precisamos ter um olhar diferenciado”, pontuou a juíza Monique Marchioli Leite.

O secretário José Mário Antunes disse que o objetivo é tirar as pessoas da invisibilidade, por isso a importância de unir forças com as demais pastas. “Agradeço o apoio de todos porque as pessoas em situação de rua tiveram o vínculo familiar quebrado e precisam do nosso carinho para recuperarem a dignidade. Sou muito grato a essa gestão que sempre teve esse olhar humano, que entendeu, desde o início, a diferença que faz um trabalho realizado com respeito e amor. Nossa missão é salvar vidas. Prova disso foi a ampliação das vagas nas comunidades terapêuticas”, disse.

Já a superintendente de Proteção Social Especial, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister explicou que nos três dias do evento, o Seas estará nas ruas convidando e sensibilizando as pessoas em situação de rua sobre a importância de participar da ação Pop Rua Jud. “Vamos levar o Cadastro único, o projeto Atenda e estaremos com nossos profissionais realizando o atendimento psicossocial que já existe em nossas unidades”, afirmou.

Haverá, ainda, emissão de documentos; requerimentos de benefícios do INSS; oportunidades de emprego por meio da Funsat e orientações sobre os direitos humanos, das mulheres e imigrantes.

A primeira reunião para tratar do evento aconteceu entre representantes do Judiciário e a prefeita Adriane Lopes esta semana. Já nesta sexta-feira (03), a juíza federal Monique Marchioli Leite, diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul esteve na SAS e participou de reunião com o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, com a superintendente de Proteção Social Especial, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, secretários e representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU)além de técnicos, gerentes e superintendente da SAS.

*Com informações de Prefeitura de Campo Grande