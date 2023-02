Parlamentares de MS eleitos em 2022 tomam posse na Alems e no Congresso Nacional

Quase quatro meses após o primeiro turno das Eleições, esta quarta-feira (1) foi marcada pela posse dos parlamentares eleitos em 2022. Por Mato Grosso do Sul cumpriram o rito da posse 25 deputados estaduais, sendo um deles suplente; oito deputados federais e uma senadora (lista de nomes segue abaixo).

Na Assembleia Legislativa do Estado (Alems), em Campo Grande, e na Câmara dos Deputados, em Brasília, as solenidades foram realizadas pela manhã. Já no Senado Federal a posse ocorreu no período da tarde. Nas três Casas de Leis houve sessão extraordinária para a eleição das Mesas Diretoras.

A eleição da nova diretora da Alems para esta 12ª legislatura registrou, além da chapa única completa, candidaturas avulsas para três cargos: presidência, 1ª e 2ª secretarias. Dessa forma, participaram do pleito, em separado, os deputados Rafael Taveira (PRTB) que obteve apenas o próprio voto na disputa pela presidência; João Henrique Catan (PL) reunindo cinco dos 24 votos do plenário para a vaga de 1º secretário; e Coronel David (PL) que obteve oito votos para 2º secretário.



Com essa votação, as candidaturas avulsas não emplacaram e o novo presidente do legislativo estadual é o deputado Gerson Claro (PP) que conquistou 23 votos. Renato Câmara (MDB) ficou com a 1ª vice-presidência, Zé Teixeira (PSDB) na 2ª vice-presidência e Mara Caseiro (PSDB) na 3ª vice-presidência. Paulo Corrêa (PSDB) é o novo 1º secretário, Pedro Kemp (PT) o 2º secretário, e o deputado Lucas de Lima (PDT) como 3ª secretário.

Na Câmara Federal, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi reconduzido à Presidência da Casa após receber apoio do bloco parlamentar que reúne 20 partidos e 496 deputados. Representando MS, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) concorreu a uma das quatro suplências da Mesa Diretora para a 57ª legislatura e foi eleito com 389 votos.

Já no Senado, a votação foi acirrada e reconduziu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência, com 49 votos, ficando à frente de seu adversário, Rogério Marinho (PL-RN), que obteve o apoio de outros 32 parlamentares, entre eles dois dos três representantes de Mato Grosso do Sul: Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD). A senadora Soraya Thronike (União Brasil) não divulgou o voto.

QUEM TOMOU POSSE NESTE 1º DE FEVEREIRO POR MS



Ao todo 35 parlamentares sul-mato-grossenses foram empossados nos cargos. Confira a lista:

Alems

Antonio Vaz (Republicanos); Coronel David, João Henrique Catan e Neno Razuk, do PL; Jamilson Name, Lia Nogueira, Mara Caseiro, Paulo Corrêa, Pedro Caravina, Roberto Hashioka e Zé Teixeira, do PSDB; Amarildo Cruz, Pedro Kemp e Zeca do PT, pelo PT; Gerson Claro e Londres Machado, do PP; Lídio Lopes (Patriota); Lucas de Lima (PDT); Junior Mochi, Marcio Fernandes, Renato Câmara, do MDB, Pedrossian Neto (PSD), Rafael Tavares (PRTB) e Rinaldo Modesto (Podemos); além de João César Matogrosso (PSDB), suplente que assumiu no lugar de Pedro Caravina (licenciou-se para retornar à gestão estadual como secretrário da Segov).

Câmara dos Deputados

Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, do PSDB; Camila Jara e Vander Loubet, do PT; Luiz Ovando (PP); Marcos Pollom e Rodolfo Nogueira, ambos do PL.

Senado

Tereza Cristina (PP)

