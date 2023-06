Paróquia mantém tradição do bolo de Santo Antônio em Campo Grande

Pelo 22º ano a Paróquia Santo Antônio realiza o tradicional bolo na Capital. Na manhã desta terça-feira (13), dia do Santo padroeiro de Campo Grande e chamado de casamenteiro, os devotos compareceram para retirar os 13 mil potes, entregues por meio do sistema drive-thru, mas alguns desceram com o guarda-chuva para retirar o bolo. Mil alianças foram distribuídas entre os 13 mil potes.

Durante a manhã não faltaram testemunhos de quem encontrou aliança entre o bolo e teve o pedido de casamento acatado pelo santo. “Eu já namorava há um tempo e pedi a interseção de Santo Antônio. Vim ajudar no bolo e o noivado ocorreu na mesma semana, aí quando peguei dois bolos, encontrei duas alianças, desde então venho servir em agradecimento”, contou Thayane Revek, 30 anos.

Eleine Sobreiro tem 46 anos, e compareceu à Paróquia. “Eu nunca casei, mas ainda quero casar, assim como todo mundo”, disse.

Para o padre Wagner Divino de Souza, que está à frente da Paróquia, os relatos de fé são inúmeros e não é raro encontrar pessoas que foram atendidas ao pedir a interseção de Santo Antônio para o casamento, mas ele garante que a proposta é muito maior que essa. “Não é o casamento. As pessoas buscam algo mais sublime que o casamento, que é a graça de Deus e a benção na vida de delas. E é isso que elas têm encontrado aqui. As que têm buscado casamento têm conseguido, e mais que isso: a unidade e o senso de comunidade”.

Este ano, além das mil alianças um dos devotos também poder ganhar uma TV 50’’, cujo brinde está entre o bolo.

Programação – Conforme a paróquia, a programação começou às 6h30 com a benção dos bolos. A distribuição começou na sequência e segue até às 13 horas.

A celebração das 12 horas está mantida e a procissão está programada para iniciar às 18 horas, saindo da paróquia seguindo até a Praça do Rádio, onde será realizada a missa.