Parque da Ciência está com agendamento aberto para visitas guiadas

A nova temporada de atividades do Parque da Ciência da UFMS iniciará no dia 10 de abril, e o agendamento para visitações guiadas já pode ser solicitado. As visitas são destinadas a grupos escolares ou qualquer pessoa que tenha interesse em aprender ciência de uma forma lúdica e interativa, basta preencher um formulário informando dia e horário de interesse.

Localizado na esplanada do Estádio Morenão, o parque estará aberto nas segundas, terças e sextas-feiras durante o período da manhã e da tarde. O tour pelo espaço é guiado por monitores capacitados pela equipe da Diretoria de Popularização da Ciência para a recepção dos visitantes.

São nove monumentos: Cadeira de Beuchet, Espelhos Curvos, Pêndulo de Newton, Balanço de Ressonância, Tubo de Atraso de Som, Mosaico Interativo, Alavanca de Arquimedes, Carrinho sobre trilhos e Espelhos Parabólicos de Som. E neste ano foi preparada uma nova atração, uma geodésica que irá atrair a atenção das crianças e adolescentes para as aulas de geometria.

Além dos monumentos, os grupos também terão a chance de conhecer outros ambientes da Cidade Universitária, pois a ação faz parte do programa Vem Pra UFMS, que tem o objetivo de apresentar espaços de ensino, pesquisa, extensão e inovação da Universidade.

O público em geral também poderá visitar o espaço sem agendamento, entretanto, não terá a presença do guia.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul