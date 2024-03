Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, será revitalizado

O Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, está prestes a receber uma revitalização completa, com investimentos de mais de R$ 22,8 milhões do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa, fruto de uma parceria com a Prefeitura Municipal, trará diversas melhorias para o local, transformando-o em um verdadeiro oásis de lazer, esporte e cultura para toda a população.

A revitalização do parque inclui a pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e a construção de uma ciclovia no entorno, garantindo maior acessibilidade e segurança para os frequentadores. Além disso, o projeto contempla a recuperação da área verde, com o cuidado especial para a rica biodiversidade local.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), que assinou o convênio para o repasse dos recursos, destacou a importância da obra para Aquidauana. "Os investimentos não vão parar, vamos avançar para ajudar a estruturar o município. Sabemos da importância desta obra específica para a população, é uma conquista para todos.”

O prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), por sua vez, celebrou o início da revitalização, que considera um marco para a cidade. “A obra é um parque ecológico no coração de Aquidauana. São R$ 22 milhões, o que vai contribuir muito para fazermos um grande parque, que as famílias vão poder usufruir no lazer, esporte, cultura, entretimento. Vai ser algo transformador na nossa cidade, aproveitando uma natureza exuberante, proporcionando qualidade de vida para toda a população.”

O Parque da Lagoa Comprida, criado em 2001, possui uma rica biodiversidade e é um importante patrimônio natural e cultural da região. A revitalização permitirá que a população possa desfrutar ainda mais desse espaço, promovendo a qualidade de vida e o contato com a natureza.

*Com informações da Agesul