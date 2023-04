Parque das Nações Indígenas sedia pela primeira vez curso de criação de abelhas sem ferrão

Pela primeira vez, o meliponário do Parque das Nações Indigenas terá um curso aberto ao público de criação racional de abelhas nativas sem ferrão. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. O cruso irá acontecer no neste domingo, durante o dia inteiro das 8h até às 16h30.

Inaugurado no fim de janeiro, o espaço já recebeu visitas guiadas e capacitações fechadas a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) estende a oportunidade a todos os amantes da meliponicultura, seja por interesse econômico ou hobby.

Na parte teórica, os alunos aprenderão sobre as características das diferentes espécies de abelhas nativas sem ferrão e quais são aquelas que podem ser criadas em Mato Grosso do Sul. A aula inclui ainda orientações sobre como iniciar o plantel e qual documentação é necessária.

Em seguida, haverá aula prática de confecção de iscas para captura das abelhas. A recomendação é que os participantes levem uma garrafa pet com capacidade de no mínimo um litro. Dessa forma, além do conhecimento, já realizarão a atividade prática de instalar a armadilha e, seguindo as orientações dos instrutores corretamente, obter o primeiro enxame.

O curso é gratuito e tem apenas 20 vagas. Para fazer a inscrição, basta ligar no telefone (67) 3318-5137. Cancelamento somente em caso de chuva.

*Com informações Agraer/MS