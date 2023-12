Parque do Laçador ganha cobertura para receber eventos

O laço comprido, esporte genuinamente sul-mato-grossense, ganha um espaço totalmente estruturado para chamar de seu. O Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 4,5 milhões na cobertura da pista de competições do Parque do Laçador, localizado na BR-262, cerca de 12km à frente do Autódromo Internacional de Campo Grande.

Com a nova estrutura, o Parque do Laçador poderá receber eventos em qualquer condição climática, inclusive competições, shows e outros eventos culturais. A cobertura terá 9.510 metros quadrados e contará com galpão, varandas laterais e barracões.

O laço comprido é um esporte que agrega famílias, amigos e valoriza as tradições culturais do estado. Em 2023, o Governo do Estado, por meio da Fundesporte, destinou R$ 1,7 milhão para fortalecer o Encontro Estadual de Laço Comprido, que reúne 33 clubes.

A infraestrutura do Parque do Laçador será inaugurada junto à Copa do Laço, evento que fecha a temporada da modalidade e reúne os melhores laçadores do estado. A cerimônia de lançamento acontecerá no sábado (16), às 10 horas.

*Com informações da Fundesporte