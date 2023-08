Parque do Peão sedia Etapa Nacional do CLC

Até o dia 10 de setembro, a capital sul-mato-grossense sediará a maior Etapa Nacional do Circuito de Laço Comprido (CLC). Nesta quarta-feira (29) estão sendo realizadas as disputas do Potro do Futuro da Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM), com provas do 18º Campeonato Nacional, 18º Potro do Futuro e 6º Derby de Laço Comprido.

Peões de vários estados do país estão em Campo Grande para participarem das disputas em várias categorias, incluindo crioulaço, duelo nacional e rainha do laço. O valor das premiações ultrapassa meio milhão de reais.

No Parque do Peão, onde esão sendo realizadas as provas, também foi montado um espaço de culinária regional, artesanatos e atrações culturais com música ao vivo.

Continue Lendo...

Assista à reportagem abaixo: