Parque Tarsila do Amaral passa por melhorias na Capital

O Parque Tarsila do Amaral, situado no bairro Vida Nova em Campo Grande, está passando por obras para receber seus visitantes. Até agora já foram revitalizados o campo de arenito, com a instalação de postes com refletores para garantir uma iluminação adequada durante as atividades noturnas.

Além disso, estão sendo realizadas melhorias no palco, janelas, quadra coberta e no prédio em geral. A revitalização também contempla pequenas adaptações, como a instalação de banheiros certificados e medidas para garantir a limpeza adequada do espaço.

A última reforma no Parque foi realizada no ano de 2017, somente nas duas piscinas. Conforme a Fundação Municipal de Esporte (Funesp), nesta gestão, quando foram trocadas as lâmpadas comuns pelas de LED.

São esperadas ainda obras de colocação e pintura de alambrados, a construção de uma pista de skate e a instalação de rampas e piso tátil para acessibilidade. O investimento previsto para essa revitalização do Parque Tarsila do Amaral é de R$ 492.380,63, com previsão de conclusão em 180 dias.

*Com informações da Prefeitura Municiapal de Campo Grande