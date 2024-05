Parquímetro voltará a Campo Grande após dois anos

Após dois anos de hiato, o sistema de estacionamento rotativo, popularmente conhecido como parquímetro, voltará a operar em Campo Grande. A lei foi publicada pela prefeitura esta semana no Diário Oficial de Campo Grande na terça-feira (30).

De acordo com o documento, a concessão para explorar o serviço será de 12 anos, podendo ser prorrogada por mais 12. O número de vagas que serão abrangidas pelo parquímetro são de 6.200. Com a implantação de vagas podendo se expandir além da região central da capital, precisando ter o consentimento dos comerciantes e dos moradores da via.

O locutor Felipe Garcia, defende a volta do parquímetro, argumentando que o sistema beneficia os comerciantes do centro. "Com o parquímetro, as pessoas têm um tempo limitado para estacionar, o que facilita a rotatividade das vagas e aumenta o movimento nas lojas", comenta.

O valor da tarifa do parquímetro era de R$ 2,75, e os motoristas já esperam um reajuste nesse valor. "O valor vai ser um pouco acima mas é uma segurança para nós motoristas. Desde que seja bem regularizado, seja uma coisa bem perfeita, vamos dizer assim, isso é bom para nós motoristas", afirmou o professor Marco Aurélio Gomes.