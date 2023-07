Partes do corpo de brasileiro desparecido no Paraguai são encontradas em rio

Partes do corpo do jovem Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi encontrado domingo (2), no Rio Iguatemi, em Sete Quedas, fronteira com o Paraguai.

O jovem estava desaparecido desde a madrugada do dia 25 de junho. A motivação do crime seria passional conforme levantamentos da Polícia Civil.

A delegada Lucelia Constantino de Oliveira, titular da PC de Sete Quedas, disse que foram encontradas partes do corpo do rapaz.

O jovem desapareceu após sair de festa em um posto de combustível na cidade de Pintoty, no Paraguai, que faz fronteira com Brasil, na madrugada de domingo (25). Segundo a mãe, as últimas pessoas a verem o rapaz foram seus amigos que deram carona até a casa da ex-namorada.

Nesta segunda-feira (03) continuaram as diligências para tentar encontrar outras partes do corpo do jovem.