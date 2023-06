Partido Novo pretende eleger representantes em MS

O presidente Nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, desembarcou hoje em Campo Grande pela primeira vez. Reconduzido ao cargo, que ocupa desde 2020, para os próximos quatro anos, Ribeiro pretende ampliar o número de diretórios municipais e eleger representantes, principalmente nas Câmaras de Vereadores.

Em Mato Grosso do Sul o Partido Novo ainda não tem representantes eleitos. O presidente estadual da sigla, Guto Scarpanti, tem a missão de multiplicar os filiados em todo o Estado e, como parte da estratégia, está promovendo uma série de ações na Capital e no interior do Estado para atrair pessoas interessados na proposta do Novo.

Eduardo Ribeiro e Guto Scarpanti foram entrevistados nesta quarta-feira (28) durante o Jornal CBN Campo Grande. Ribeiro destacou a palestra que será realizada esta noite, na Capital, onde serão apresentadas as perspectivas do partido para 2024, além de promover uma discussão sobre o atual cenário político país.

Acompanhe a entrevista na íntegra:

SERVIÇO

Palestra com o presidente Nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, será realizada a partir das 19h desta quarta-feira (28) no Grand Park Hotel, localizado na Avenida Afonso Pena, 5.282, em Campo Grande, com entrada gratuita.