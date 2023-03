Partidos aliados entram em guerra por novas filiações

Aliados nas eleições do governador Eduardo Riedel, PSDB e PP estão em plena guerra por novas filiações. Este foi um dos assuntos da coluna Política em Destaque desta segunda-feira (20), com Adilson Trindade.

O colunista pontuou que os partidos estão tomando prefeitos um do outro para terem forças nas eleições de 2024. A senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, vem buscando tirar prefeitos de outros partidos, inclusive do PSDB, para cerrar fileiras no PP. Os tucanos não ficam atrás. Estão também em campo para reforçar seu quadro de prefeitos. O plano do presidente regional do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, é eleger a maioria dos prefeitos de Mato Grosso do Sul pensando nas eleições de 2026 – para governador.

Isto porque o tamanho da eleição de prefeitos servirá de termômetro para os partidos medirem forças na disputa para governador em 2026.

O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, também, está na luta para reforçar o seu quadro de prefeitos. O deputado federal Rodolfo Nogueira e o deputado estadual Coronel Davi, percorrem os municípios em busca de reforços para o partido. Confira a coluna na íntegra: