Partidos procuram candidatos para prefeito de Dourados

O ninho tucano tem nomes de sobra para as eleições da Prefeitura de Dourados. Mas nenhum empolga, no momento, a cúpula do partido. Hoje, os deputados estaduais Zé Teixeira, Lia Nogueira e o federal Geraldo Resende se colocaram à disposição da legenda para concorrer à prefeitura. Só que eles não se entendem e nem atraem a atenção do eleitorado pelas consultas para consumo interno do partido.

A saída para o impasse é buscar nome de outro partido. O alvo da cúpula tucana é o ex-deputado estadual Marçal Filho. Ele se desponta nas pesquisas, mas não tem respaldo do seu partido, o PP, que fechou com a reeleição do Alan Guedes. Essa decisão do PP deixou Marçal frustrado, muito chateado abriu conversas com outros partidos. Ele já se reuniu com Azambuja para tratar do assunto. E Azambuja está na expectativa de contar com Marçal no partido.

Marçal já foi comunicado da decisão da presidente regional do PP, senadora Tereza Cristina, de marcar posição pela reeleição de Guedes mesmo do desgaste da sua administração. A filiação de Marçal seria uma solução do PSDB para as eleições do maior colégio eleitoral do interior de Mato Grosso do Sul.

Não é só o PSDB está com essa indefinição em Dourados. O PL, também, busca um nome com projeção de ganhar musculatura eleitoral usando a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Rodolfo Nogueira é o nome colocado no banco de reserva. Mas ele não demonstra entusiasmo de sair candidato a prefeito.

O PL deve aproveitar o recesso parlamentar para se concentrar na discussão de um pré-candidato competitivo.

