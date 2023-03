Páscoa deve injetar R$ 90 Milhões na economia da Capital

Com a páscoa chegando, as compras com preparativos para a festividade voltam a movimentar o mercado sul-mato-grossense. Segundo a pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) devem ser injetados RS 90 milhões na economia da capital.

O consumidor mostra a intenção de se reunir com a família e presentear com os tradicionais ovos de chocolate. Somente com a compra de presentes a comemoração deve injetar R$ 42.252,486 no mercado, gastando uma média de R$ 144,29 nessas compras.

Segundo a pesquisa, 76,56% dos consumidores pretendem fazer suas compras de forma presencial, e 66,64% esperam receber descontos na hora de pagar à vista. A pesquisa também aponta que os clientes estão mais dispostos a sair e fazer pesquisas para encontrar o melhor preço.

Para quem irá comemorar a páscoa o principal item que não pode faltar na mesa é o peixe, a pesquisa aponta que espécies como Pacu (35,23) e Pintado (28,32) são as mais procuradas para a data.

Na hora da compra o gosto das crianças conta muito, quase um quarto dos entrevistados responderam que ovo serão elas quem vai escolher. Além disso 44% dos entrevistados se preocupam com o recheio, seguidos por tamanho (29%) e o brinde (24%). O mercado continua sendo o principal tipo de loja escolhido para a compra.