Passageiros relatam falta de acessibilidade no transporte coletivo da capital

Uma hora. Esse foi o tempo que o auxiliar administrativo, Nelson Correa, ficou preso dentro do ônibus na última quinta-feira (4), pois o elevador não estava funcionando. Ontem (8), foi a sétima vez que ele encontrou defeitos na plataforma de acessibilidade.

Nelson é cadeirante e pega 4 ônibus por dia, para ir e voltar do trabalho. Ele conta que a situação é recorrente. “Desde o dia 18, eu tenho tido problema com o elevador do ônibus que não está disponível para me embarcar, porque está com defeito. Isso aconteceu durante quatro vezes. Na quinta, eu resolvi gravar um vídeo mostrando a dificuldade que eu tive com o embarque do ônibus. Isso foi na terça, dia 2.”

A linha 072, entre os terminais Nova Bahia e Hércules Maymone, é onde a situação mais se repete nos últimos dias, segundo Nelson. Já foram 5 vezes. Mas o problema não é exclusivo dessa linha. A representante da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul Mirella Ballatore faz a mesma reclamação.

“Os elevadores muitas vezes estão estragados. Ou eles não sobem para a gente entrar no ônibus ou eles não descem para a gente descer. Isso é recorrente. Não adianta a gente reclamar no consórcio, não adianta a gente fazer audiência pública, isso e aquilo... A gente reclama nos órgãos de defesa e de direitos, e não sai do lugar essa questão.

A falta de providencias indigna Nelson, e ele espera que o problema seja resolvido. “Até agora não foi tomada nenhuma atitude, é mais do que desinteresse pela população e principalmente pela pessoa com deficiência. Não estão se importando ao mínimo. E isso eu garanto para você, porque eu sofro isso na pele todo tempo [...] Não é porque eu tenho vale-transporte gratuito, que eu posso passar por esse tipo de constrangimento e transtorno para ir trabalhar. Até porque eu não estou passeando, estou indo trabalhar”.

Resposta

Segundo o consórcio que administra as empresas do transporte coletivo na capital, todos os 465 ônibus da frota possuem elevador e a manutenção é feita frequentemente.