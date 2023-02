Sobe os casos de dengue em Maracaju e município fica em alerta em relação à doença

Maracaju está em alerta em relação aos casos de dengue. Já são mais de 100 casos confirmados e passam de 300 notificações neste início de 2023. Condição que coloca o município no ranking para casos da doença no estado. As chuvas intensas das últimas semanas são o ambiente propício para a proliferação do Aedes Aegypti.

Os proprietários de terrenos baldios começaram a ser notificados pelo Município para fazer a correta poda, limpeza e, se necessária, a roçada do local. São nestes terrenos que muitas vezes o mosquito encontra criadouros e se prolifera, aumentando ainda mais o risco de transmissão da doença.

Os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde estão percorrendo os bairros, visitando os imóveis, realizando a fiscalização nas residências e conversando com os moradores. A conscientização neste momento é importante para combater a dengue.

Casos de dengue hemorrágica já foram confirmados em Maracaju, o que agravada ainda mais a situação e deixa em alerta as autoridades de saúde. Pacientes mais graves foram encaminhados para hospitais de referência em Campo Grande.