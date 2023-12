Passe do Estudante já aceita cadastros para 2024

A primeira remessa para a solicitação do passe do estudante segue aberta até o dia 14 de janeiro e sua entrega será no dia 01 de fevereiro. Cadastramento deve ser feito pelo portal da Prefeitura, utilizando o CPF, foto digital e seguindo o passo a passo indicado.

Cadastro para a segunda remessa poderá ser feito do dia 15 de janeiro até o dia 28 de fevereiro, com entrega prevista para o dia 12 de fevereiro. Já a solicitação da terceira remessa inicia no dia 29 de janeiro até o dia 11 de fevereiro, e a entrega do passe acontecerá no dia 26 de fevereiro.

Novos usuários

Alunos que não foram beneficiados nos anos anteriores devem, com o CPF em mãos, dirigir-se pessoalmente a um terminal urbano de transbordo ou à Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 2º andar, Bairro Jardim dos Estados, para realizar o pagamento no valor de três tarifas vigentes e assim iniciar a inscrição.

Tem direito ao passe do estudante, o estudante do 1º, 2º e 3º graus e cursos técnicos profissionalizantes de nível médio subsequentes, do ensino das redes públicas e particular, devidamente matriculado na forma da lei e que resida a uma distância igual ou superior a 2.000 m (2KM) da unidade em que estiver matriculado, seguindo o traçado das vias públicas.

Linhas

O estudante terá direito de optar por no máximo 6 (seis) linhas diferentes, que atendam ao itinerário residência/escola e escola/residência. Serão consideradas linhas, os terminais e as estações de embarque rápido Peg Fácil.

O aluno terá direito a, no máximo, 2 (duas) viagens diárias para deslocamento residência/escola e escola/residência, entendendo-se como cada viagem um acesso ao bloqueio eletrônico, a catraca, existente no ônibus, terminal de transbordo e estações de embarque rápido Peg Fácil, sendo que um novo acesso ao bloqueio eletrônico somente será validado depois de decorridos, no mínimo, 30 (trinta) minutos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande