Passeio Ciclístico reúne 3 mil pessoas na capital

O feriado do Dia do Trabalhador foi agitado para os ciclistas campo-grandenses. Na manhã desta segunda-feira aconteceu o tradicional Passeio Ciclístico de 1° de maio. Organizada pela tradicional Ciclo Ribeiro, o Passeio está em sua 33ª edição.

A idealização do Passeio Ciclístico foi do ex-vereador e fundador da empresa, Clemêncio Frutuoso Ribeiro, que faleceu em 2021 por complicações decorrentes da Covid-19. “Além de pedalar, se divertir no dia do trabalhador, comemorar juntos conosco”, explicou, Gleison Ribeiro, filho de Clemêncio e um dos proprietários da empresa.

O evento reuniu cerca de três mil pessoas, de acordo com a organização e reuniu ciclistas iniciantes e experientes, como José Tabosa, que pedala há dois anos. “A gente precisa praticar algum esporte para a saúde. Comecei a pedalar por conta do gosto e da saúde”, enfatizou.

Pedalando há apenas quatro meses, Denise Barbosa, também começou a pedalar por conta da saúde. “Uma motivação que eu estava precisando ter, sair do sedentarismo, cuidar mais de mim, e aí eu me identifiquei no pedal”, comentou.

O evento começou em frente à matriz da Ciclo Ribeiro, localizado na Avenida das Bandeiras, e seguiu até os altos da Afonso Pena. Contando com apoio da Agetran e do Corpo de Bombeiros. Além do passeio, houve sorteio de 30 bicicletas e apresentação de manobras radicais da equipe de pedal de São Paulo, Showtime BMX.