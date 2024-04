Pasta base de cocaína avaliada em mais de R$ 6 milhões é apreendida em Anastácio

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de quarta-feira (10) uma grande quantidade de pasta base de cocaína durante uma abordagem rotineira em Anastácio. A droga, estimada em R$ 6,85 milhões, estava escondida em um caminhão e tinha como destino final Campo Grande.

A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo, quando os agentes do DOF abordaram um caminhão acoplado a semirreboques. Ao notar o comportamento nervoso e as respostas desconexas do motorista, de 39 anos, os policiais decidiram realizar uma vistoria no veículo.

Escondidos nos pneus reserva do caminhão, foram encontrados 120 volumes prensados de pasta base de cocaína, totalizando 127 quilos da droga.

Questionado sobre a origem e o destino da droga, o homem confessou ter sido contratado por um boliviano para transportar a pasta base de cocaína de Corumbá para Campo Grande.

O motorista foi preso em flagrante e, juntamente com a droga, o caminhão e os semirreboques, encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

A ação do DOF faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) e o Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF