Defensora Pública-Geral de MS assume Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

A Defensora Pública-Geral do Estado, Patrícia Elias Cozzolino, foi cedida ao Governo de MS e assumiu a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead) nesta quinta-feira (26). Agora, ela será responsável por importantes programas sociais, como “Mais Social” e “Energia Social: Conta de Luz Zero”.

No Jornal CBN Campo Grande desta manhã, Patrícia falou dos trabalhos realizados à frente da Defensoria e os novos desafios no Governo do Estado.

A nova secretária afirmou que o projeto do governador Eduardo Riedel (PSDB) visa retirar os cidadãos sul-mato-grossenses abaixo da linha de extrema pobreza dessa situação, além de trabalhar para melhorar a situação de vulnerabilidade social de mulheres e crianças.

Patrícia Cozzolino também frisou que o trabalho da Sead irá contar com o apoio e a integração da Secretaria do Estado de Educação (SED) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) para inovar e avançar nos programas de transferência de rendas para a população mais carente de MS.

Veja abaixo a íntegra da entrevista de Patrícia Cozzolino à CBN Campo Grande. Foi a primeira entrevista dela no cargo de secretária de Estado.