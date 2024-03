Paulo Duarte será empossado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa

Mudança na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (5). Paulo Duarte (PSB) retorna ao legislativo estadual, após reprocessamento dos votos ocorrido por causa da cassação do mandato de Rafael Tavares (PRTB) – o partido não atendeu a proporcionalidade de candidaturas femininas na composição da chapa nas eleições de 2022.

A posse será às 10 horas no plenário Júlio Maia, na Casa de Leis. Paulo Duarte foi deputado estadual por quatro mandatos, além de prefeito de Corumbá por um.

Continue Lendo...

Diplomação - Após a recontagem de votos, Paulo Duarte foi diplomado. A sessão foi conduzida pelo presidente do TRE-MS, Paschoal Carmello Leandro, que ressaltou a importância do ato para consolidar a condição jurídica dos candidatos.

O magistrado afirmou, ainda, que a Corte foi informada sobre a decisão do TSE no dia 26 de fevereiro, com o aval do ministro Alexandre de Moraes para cumprimento imediato da anulação dos votos de legenda do PRTB, ao considerar que houve fraude nas candidaturas de mulheres pelo partido e descumprimento dos 30% obrigatórios de candidaturas femininas.