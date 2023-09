Pavimentação da Estrada da Balsinha avança com mais de R$ 70 milhões

A pavimentação da MS-290, mais conhecida como Estrada da Balsinha, avança no Conesul de Mato Grosso do Sul. A obra, que conta com investimentos de R$ 70,8 milhões do Governo do Estado, está na fase de terraplenagem e pavimentação.

Pelo menos 60 pessoas trabalham diretamente na obra, que liga o município de Naviraí, pela BR-163, até a MS-180, em Iguatemi. Duas equipes fazem a limpeza mecanizada e preparam as camadas do subleito da rodovia. Outras três executam a sub-base e a base de cascalho cimento, aplicam as camadas iniciais de asfalto e soltam a capa asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Os serviços são fiscalizados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). “A obra contempla a região com duas novas pontes de concreto armado, sendo uma com 25 metros de extensão no Córrego Toro e outra com 90 metros de extensão no Rio Amambaí”, explica o engenheiro Alexandre Zoboli, fiscal de obras da Agência.

Continue Lendo...

Com 31,26 quilômetros, a Estrada da Balsinha passa por uma região agroindustrial, com forte cultivo de cana-de-açúcar e de grãos, além da bovinocultura. Durante o período de safra da cana-de-açúcar, inclusive, a rodovia se torna a principal rota de escoamento da produção até uma usina local.

“A pavimentação é uma demanda antiga que já é realidade. A obra está acontecendo, levando desenvolvimento para toda a região. Com mais essa iniciativa, o governador Eduardo Riedel segue atendendo as demandas da população, fortalecendo o municipalismo em Mato Grosso do Sul”, afirma o secretário Hélio Peluffo, da Seilog.