Pavimentação da Estrada do 21 chega aos 6 quilômetros finais

A tão esperada pavimentação da Estrada do 21, que liga Bonito a Anastácio, está a apenas 6 quilômetros de ser concluída. A previsão é que a obra termine até abril, se as chuvas permitirem.

O secretário Helio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), percorreu o trecho para vistoriar a obra. “Desses poucos quilômetros que faltam pavimentar, um está dentro do perímetro urbano de Bonito. Por isso pedimos atenção das pessoas que vivem nessa área por causa das máquinas pesadas. Logo teremos essa estrada pronta para facilitar o acesso à cidade”, destaca.

Oficialmente denominada MS-345, a Estrada do 21 abrange aproximadamente 100 quilômetros entre Bonito e a BR-419, em Anastácio. Divididas em quatro lotes, as obras de pavimentação começaram em outubro de 2021.

Para quem parte de Campo Grande em direção a Bonito, a nova rodovia asfaltada reduz a viagem em 80 quilômetros pela BR-262, considerando 40 quilômetros de ida e 40 de volta, em comparação com a rota mais utilizada atualmente pela BR-060.

O investimento do Governo do Estado na pavimentação desse trecho ultrapassou os R$ 340 milhões, beneficiando os setores do turismo, ao facilitar o acesso aos atrativos naturais de Bonito, e da pecuária, uma atividade econômica significativa em Anastácio.

A Estrada do 21, lembra o secretário Peluffo, foi projetada dentro das diretrizes do programa Estrada Viva, da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). “Tem passagens inferiores de fauna para dar mais segurança aos animais e também aos usuários da rodovia, mitigando acidentes”, diz.

Além disso, há outro investimento significativo na malha rodoviária de Bonito: a pavimentação da Rodovia do Turismo, uma estrada vicinal de 10 quilômetros que conecta o centro da cidade aos balneários do Rio Formoso, como o Ecopark Porto da Ilha e o Balneário do Sol. Na fase final da obra, recebeu investimentos de R$ 47 milhões do Estado.

“Agora estamos licitando uma ponte para este trecho, sobre o Rio Formoso, que será mista de aço e concreto. Essa ponte não terá apoio dentro do rio. Os apoios serão nas extremidades, beneficiando o meio ambiente”, explica o secretário.

Outra novidade anunciada pelo titular da Seilog é a emissão da licença ambiental para a pavimentação da MS-382, rodovia que dá acesso à Gruta do Lago Azul, um dos atrativos turísticos mais visitados em Bonito. Segundo Peluffo, o documento autoriza a pavimentação de 46,9 quilômetros da rodovia, entre o perímetro urbano de Bonito e a Baía das Garças, na divisa com Porto Murtinho.

*Com informações da Agesul