Pavimentação da MS-316 deve ser concluída antes do previsto

A pavimentação dos 57 quilômetros da rodovia MS-316, no trecho entre Costa Rica e Paraíso das Águas, está avançada e deve ser concluída até o final do ano, conforme constatou o secretário Hélio Peluffo Filho, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

“Estamos com investimento de mais de R$ 115 milhões nesse trecho. É uma obra para ser concluída em abril do ano que vem, mas na vistoria que fizemos in loco – fomos até o laboratório da empresa e até a usina – constatamos que o governador Eduardo Riedel poderá inaugurar essa rodovia até dezembro. É uma antecipação do cronograma”, afirmou o secretário.

A obra foi dividida em dois lotes, com 30,80 quilômetros e 26,96 quilômetros, para ser executada de maneira mais ágil. O primeiro lote já está com 70% dos serviços concluídos, e o segundo, com 60%. “Estamos muito satisfeitos com a obra, que é um exemplo do modelo que o governador está instalando em Mato Grosso do Sul: obras com qualidade e entregas rápidas”.

O secretário Peluffo vistoriou a obra na quarta-feira (14), acompanhado do prefeito de Costa Rica, delegado Cleverson. Ele também visitou o anel viário de Paraíso das Águas, que está sendo executado pelo Governo do Estado. O prazo contratual para entrega desse empreendimento é fevereiro de 2024, mas a previsão é que seja concluído antes.

Obras vão melhorar a logística e o turismo na região

A pavimentação da MS-316 vai melhorar a logística e o turismo na região. A rodovia liga Costa Rica, um importante polo agrícola, a Paraíso das Águas, um destino turístico conhecido pelas suas cachoeiras e águas termais.

O investimento na obra é de R$ 115 milhões. O Governo do Estado tem trabalhado para melhorar a infraestrutura rodoviária do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção e promover o desenvolvimento econômico e social do Estado.