Pavimentação da MS-320 em Três Lagoas avança com 10 equipes de trabalho

Com a conclusão da ponte de concreto sobre o Córrego Ribeirão Triste, os trabalhos de pavimentação da rodovia MS-320, em Três Lagoas, estão ganhando impulso, com foco em drenagem superficial, base, sub-base e terraplenagem. Nesta fase, um total de 31,7 quilômetros da estrada estão sendo revestidos com asfalto.

Coordenando o projeto, o engenheiro Alexandre Zoboli, fiscal da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), relata que dez equipes estão em ação para pavimentar a rodovia. Três delas estão concentradas na terraplenagem, duas na preparação da sub-base com solo brita, outras duas na execução da base com solo brita-cimento, uma na aplicação da capa asfáltica CBUQ, e duas na implantação da drenagem superficial.

“Já foram executados 21,3 quilômetros de terraplenagem, 14,63 quilômetros de sub-base, 7,2 quilômetros de base e 4,5 quilômetros de binder CBUQ faixa B (asfalto). O avanço da obra com a previsão de medição de julho vai para 41,5%”, afirma o fiscal.

A segurança dos usuários também está em pauta, com a instalação de terceiras faixas nos trechos mais íngremes da rodovia. Além disso, medidas de proteção à fauna, como passagens para animais silvestres, foram implementadas na região próxima à vegetação.

O secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), enfatiza que o projeto de pavimentação tem impactos significativos na infraestrutura rodoviária e fortalece o sistema logístico da região, que é um polo de indústrias de celulose. “A MS-320 é estratégica para Três Lagoas. A conclusão da pavimentação da rodovia vai trazer desenvolvimento para toda a região”, destaca o secretário.

O Governo do Estado, por meio da Seilog e da Agesul, está investindo um total de R$ 106,5 milhões na pavimentação da rodovia, no trecho que se estende de Três Lagoas até o Trevo Vera Cruz.