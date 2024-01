Pavimentação de trecho de rodovia beneficia indústria em Sidrolândia

A pavimentação do acesso à Cooperalfa, em Sidrolândia foi entregue. A obra, que teve investimento de R$ 2,8 milhões do Governo de MS, beneficia produtores rurais, fornecedores e funcionários da empresa, que agora têm uma via mais segura e confortável para acessar a unidade.

A Cooperalfa é uma cooperativa agroindustrial que atua no ramo da suinocultura. A empresa inaugurou sua unidade de produção em Sidrolândia em maio deste ano, com investimento de R$ 140 milhões.

Continue Lendo...

O trecho pavimentado tem 1,52 km de extensão e vai do entroncamento da MS-162 até a unidade industrial. A obra foi realizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), com apoio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando iniciamos a tratativa de trazer a Cooperalfa, o Estado se comprometeu em fazer o acesso à unidade. Hoje tem a melhor suinocultura do país, com mais avançada tecnologia. Um setor que gera empregos e o Estado vai continuar apoiando”, afirmou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Outros investimentos em Sidrolândia

Além da pavimentação do acesso à Cooperalfa, o Governo do Estado também tem realizado outros investimentos em Sidrolândia. No ano passado, foram destinados mais de R$ 134 milhões para obras de infraestrutura urbana, habitação, saneamento e esporte, assim como a malha rodoviária.

*Com informações da Agesul