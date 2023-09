Pavimentação de estrada em Vicentina está em fase de conclusão

A pavimentação da estrada vicinal que dá acesso à Usina Central Energética, em Vicentina, está em fase de conclusão. A obra, que recebe R$ 17,2 milhões de investimento do Governo do Estado, já está em 90% de execução.

O diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Mauro Azambuja Rondon, durante visita a obra destacou o avanço dos trabalhos. “Todo o trecho já está pavimentado. Agora, as equipes vão iniciar os serviços finais, como sinalização e meio-fio, por exemplo”, explicou Mauro.

A obra compreende um trecho de 5,56 quilômetros, iniciando a partir do entroncamento com a rodovia MS-147. Ela é fiscalizada pela Agesul e financiada pelo Pró-Desenvolve, o Fundo Estadual Pró Desenvolvimento Econômico, criado pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) para fomentar o setor industrial de Mato Grosso do Sul.

A previsão é de que a obra seja concluída em novembro deste ano.