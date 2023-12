Pavimentação de estradas no Sudoeste de MS melhora escoamento e integra regiões

O investimento na pavimentação de rodovias no Sudoeste do estado está trazendo benefícios para a economia e a população da região.

Um dos trechos em andamento é a pavimentação de 13,10 quilômetros da MS-166, entre Ponta Porã e o distrito de Cabeceira do Apa. A obra está com 85% de execução e deve ser concluída em janeiro de 2024.

Outros dois trechos da MS-166 já foram pavimentados nos últimos meses. Um deles, de 37,53 quilômetros entre Maracaju e a BR-267, foi concluído em setembro deste ano. O outro, de 23,76 quilômetros entre Antônio João e Cabeceira do Apa, foi concluído em dezembro de 2022.

No total, mais de R$ 142 milhões foram investidos na MS-166 nos últimos anos. As obras estão fortalecendo a logística e a integração do Sudoeste do estado e da região de fronteira com o Paraguai.

Além de pavimentar a MS-166, o Governo do Estado também está investindo na pavimentação da MS-382 e da MS-270. A MS-382, que liga Guia Lopes da Laguna a Ponta Porã, está com mais de 83% de execução. A MS-270, que liga Copo Sujo a Cabeceira do Apa, está com 82% de execução.

A pavimentação dessas rodovias vai criar uma nova conexão com a Rota Bioceânica, que está em construção. A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário internacional que vai ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

*Com informação da Agesul