Pavimentação de rodovia que leva à Furnas do Dionísio chega a 79%

A pavimentação da MS-010, no trecho que leva ao Quilombo Furnas do Dionísio, em Jaraguari, está quase concluída, com um progresso de 78,97%. Essa importante iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura local e estimular o turismo na região, uma vez que a comunidade é conhecida por suas trilhas e cachoeiras que são muito procuradas por visitantes.

O secretário Hélio Peluffo, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), destacou: "Com a conclusão dessa pavimentação, iremos eliminar o isolamento que tem afetado essa região há muito tempo, além de criar oportunidades tanto para os moradores de Furnas quanto para aqueles que buscam o local para atividades de aventura".

De acordo com Caio Monteiro, fiscal da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que acompanha o projeto, a obra está seguindo o cronograma estabelecido. "Após um período chuvoso, conseguimos retomar um bom ritmo. Atualmente, estamos trabalhando nas frentes de terraplenagem, drenagem e pavimentação, utilizando o método de Tratamento Superficial Duplo (TSD)", explicou.

O governo estadual está investindo um total de R$ 26,2 milhões para pavimentar esse trecho da rodovia, que se inicia no Distrito de Rochedinho, em Campo Grande, e vai até o acesso à comunidade.

Além das trilhas e cachoeiras, toda a região é conhecida por ser um percurso popular para ciclistas em treinamento, bem como pelo comércio de produtos locais, como a farinha artesanal e outros produtos provenientes da agricultura familiar.