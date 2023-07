Pavimentação do acesso ao Capão Bonito em Sidrolândia beneficia milhares de famílias

Sidrolândia testemunha um marco significativo com o avanço das obras de pavimentação do acesso ao Assentamento Capão Bonito, trazendo benefícios diretos para mais de 3.500 famílias de produtores e assentados.

Ao longo de 25,1 quilômetros da estrada vicinal que conecta o Capão Bonito, serão instalados novos trechos de asfalto. Essa estrada se inicia no entroncamento com a MS-162 e se estende até a MS-455. A obra representa um investimento de R$ 42,1 milhões, realizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

“Essa pavimentação é a representação do progresso para Sidrolândia. Investir na infraestrutura do acesso ao assentamento é melhorar as condições de trabalho das pessoas e facilitar o escoamento da produção, tornando a atividade local mais competitiva”, destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Os investimentos do Estado em infraestrutura para Sidrolândia atingem a marca de R$ 97 milhões, conforme dados fornecidos pela Seilog e Agesul. Além da obra de acesso ao Capão Bonito, outras importantes iniciativas estão em andamento, como a construção de uma ponte de concreto sobre o córrego Memória e a pavimentação das estradas que levam ao Capão Seco, Serra da Urca (Bolicho Seco) e Cooperalfa.