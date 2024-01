PC identifica autor de tentativa de homicídio contra crianças em Sidrolândia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), por meio da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, informou nesta quarta-feira (24) o desfecho das investigações relacionadas à tentativa de homicídio contra duas crianças, de 03 e 11 anos, ocorrida em dezembro de 2023.

De acordo com dados da PCMS, O criminoso identificado, de 24 anos, também é acusado de incêndio criminoso e é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a criança de 11 anos.

No dia do crime, a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia recebeu informações de um incêndio em uma residência, resultando em lesões graves à duas crianças. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros, encaminhando as vítimas à Santa Casa em Campo Grande, onde foram constatadas queimaduras de 3º e 4º grau, além de traumatismo craniano.

Relatos colhidos pela polícia indicam que o suspeito invadiu a residência por três vezes, cometendo atos de extrema crueldade, como o assassinato do cachorro das vítimas. A mãe das crianças e ex mulher da vítima afirmou que o rapaz possuía vídeos de pornografia infantil e esse foi motivo do término do relacionamento.

A mulher também informou que já havia sido ameaçada de morte pelo investigado. Registro policial aponta que ele tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo.

Nesta quarta-feira (24), durante operação da Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia, com apoio operacional do Garras(Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), para dar cumprimento a determinação judicial, o autor, após receber verbalização da equipe policial, não obedeceu a ordem e, em posse de uma arma de fogo, atentou contra a vida dos policiais, sendo necessário o uso de força para neutralizá-lo. O investigado foi atingido por disparos e encaminhado imediatamente ao Hospital, porém não resistiu e foi a óbito.