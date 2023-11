Pé de Histórias: Documentário desbrava flora sul-mato-grossense responsável pelo tradicional tereré

O documentário Pé de Histórias: árvores que guardam nossas memórias, faz uma viagem por Mato Grosso do Sul, com foco em suas árvores. São espécies da flora que contribuíram com o desenvolvimento econômico, abriram estradas, fundaram cidades, influenciaram nos costumes, ajudaram na criação de uma gastronomia regional, divulgaram a música, contribuindo assim na formação da identidade de Mato Grosso do Sul. Sete espécies são abordadas: peroba-rosa, erva-mate, quebracho, pequi, guavira, pé de cedro e jenipapo. São árvores que despertam memórias, emoções e fazem parte da vida da população.

O lançamento acontece no dia 30 de novembro, às 19h30, na Estação Cultural Teatro do Mundo. O projeto tem investimento do Fundo de Investimentos Culturais/FIC, através da Fundação de Cultura de MS e Governo do Estado. O documentário é uma realização da equipe da Deslimites e tem direção de Lu Bigatão Rios, roteiro de Rosiney Bigattão, edição de Carlos Dielh, apresentação de Nereu Rios, produção de Fernanda Kunzler, música de Antônio Porto, direção de fotografia de Deivison Pedrê, e tantos outros profissionais que participaram da equipe.

Confira a coluna Viagem de Sabores, com o Chef Paulo Machado na íntegra: