Peças teatrais e oficinas de "dedoches" com o Sesc Cultura

Em Campo Grande, a semana do Sesc Cultura, do Sistema Comércio, terá ação literária e muito teatro de graça para adultos e crianças. A programação começa já na terça-feira (25), com uma edição do “Encontros de Leitura sobre Gênero e Sexualidade”.

O tema, discutido a partir das 18h, será “A produção da masculinidade viril”. A literatura está disponível neste link.

De quinta-feira (27) até sábado (29), o Sesc Encena apresenta o espetáculo teatral “Uma Moça na Cidade”, com o Grupo Ubu Artes Cênicas. Aprovado pela 4° vez consecutiva no Fomteatro para médias temporadas, o espetáculo foi escrito pelo ator e diretor Anderson Bosch e conta as desventuras de uma moça do interior numa cidade grande, que se apaixona, mas não tem o amor correspondido. A história se passa em em Campo Grande na década de 50.

Na quinta (27) e na sexta-feira (28), as sessões serão às 19h e no sábado (29), às 16h.

Fim de semana

No sábado (29), às 15 horas haverá a oficina “Confecção de dedoches dos bichos” para as crianças. São necessários os materiais: canetinhas hidrocor, lápis de cor, lápis para desenho, tesoura sem ponta, cola branca e borracha. A idade mínima é de cinco anos de idade, e a criança deve estar acompanhada do responsável. Ingressos são distribuídos às 14h30.

Mias tarde, às 16 horas, o Sesc Encena Infantil apresenta o espetáculo “Romeu e Julieta”, com Cia Teatro do Mundo. A trupe de palhaços resolve contar a mais bela história de todos os tempos, Romeu e Julieta de Shakespeare. O espetáculo é uma homenagem aos artistas do Nordeste.

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS. Mais detalhes nas redes sociais.