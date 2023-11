O CBN Agro deste sábado (11) trouxe em destaque práticas de sustentabilidade aplicadas em propriedades rurais de Camapuã, Ponta Porã e Coronel Sapucaia. A pecuarista Mayara Martins e a agricultora Malena May, falando sobre a experiência de desenvolvimento na produção pecuária com a preservação de nascentes e também o uso de biológicos na produção de soja e milho e o aumento de produtividade com a o melhor desempenho de solo.



Confira a entrevista completa: