Com chuvas irregulares, atraso no plantio de soja e sinalização positiva nos valores de mercado, é ideal que o pecuarista trace estratégias para 2024. José Maria Brito, coordenador comercial do Grupo Guarujá explicou ao CBN Agro deste sábado (25) quais estratégias são fundamentais no cenário atual. Brito ainda destacou que o Grupo Guarujá oferece auxilio ao pecuarista por meio de tecnologias inovadoras.

Acompanhe na íntegra: