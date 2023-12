Pedestres se arriscam para atravessar cratera no Jd. Seminário

Há quase 20 dias, quem passa pela rua do Seminário, no bairro de mesmo nome, em Campo Grande, precisa desviar de uma cratera que surgiu após a chuvarada dos últimos dias. O desvio é de quase 5km e muitos pedestres acabam se arriscando para cruzar o imenso buraco que surgiu na via.

Mesmo com a interdição, feita pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito da Capital (Agetran), quem mora ou trabalha por ali, reclama a falta de uma passarela para atender os pedestres.

De acordo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Siseo), A chuva de 35,5 milímetros provocou estragos na obra e agravou a situação. Ainda segundo a secretaria, os trabalhadores iniciaram a limpeza do tubo e assim que o solo estiver em condições serão retomados os serviços.

Não houve posicionamento da Prefeitura Municipal de Campo Grande sobre a instalação de passarela ou ponte para atender a população.

