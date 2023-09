Pedidos de recuperação judicial aumentam em 2023

Os pedidos de recuperação judicial dispararam em 2023. Segundo informações da Serasa Experian, até abril, 382 requerimentos ingressaram na Justiça, 107 a mais que os relaizados no mesmo período de 2022. O patamar de 2023 fica atrás apenas do realizado em 2018, quando foram registrados 518 pedidos de recuperação no mesmo período.

Os dados da Serasa mostram que a maioria dos pedidos de recuperação judicial se concentrou no setor de serviços (164). Seguido do comércio (99), indústria (82) e o setor primário (37), sendo a taxa de juros um dos motivos para o aumento no número dos pedidos, devido aos empréstimos bancários solicitados pelas empresas.

Para explicar a atual situação do país, a advogada e sócia do escritório Lima & Pegolo Advogados Associados, Samária Zagretti esteve presente no jornal CBN Campo Grande. De acordo com a advogada o forte aumento dos pedidos ocorreu após a retonada da economia pós-pandemia. "As projeções para 2024 não são animadoras, acreditamos que esse número já deve ter passado dos 600", aponta Samária.

Continue Lendo...

Confira o quadro Explicando Direito na íntegra: