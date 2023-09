Pedrossian Neto defende prestação de serviço qualificado para BR-163

No Jornal CBN CG desta sexta-feira (29), o deputado estadual, Pedro Pedrossian Neto (PSD) falou sobre sua atuação parlamentar em defesa da diversificação do modal de logística viária e ferroviária de Mato Grosso do Sul.

Um dos pontos mais sensíveis na prestação de serviço no estado é a concessão da exploração da BR-163 para a iniciativa privada. Desde 2014, o serviço é oferecido pela concessionária CCR Via. A princípio, o contrato previa a duplicação total da rodovia federal que corta o estado de norte a sul. Passados quase 10 anos da concessão, 11 trechos da estrada estão duplicados, sendo que um, já havia sido ampliado antes da passagem do serviço para a CCR.

Durante a entrevista, Pedrossian Neto falou dos entraves para a ampliação do sistema ferroviário e da velocidade da execução das obras da Rota Bioceânica. Acompanhe a entrevista.