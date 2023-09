Pedrossian Neto fará campanha descolado dos Trads

"Eu vou para o enfrentamento". Assim disse o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) sobre a sua candidatura a prefeito de Campo Grande. Ele está consciente do tamanho das dificuldades de conquistar a prefeitura batendo de frente com rivais com melhores estruturas logísticas. Mesmo assim, Pedrossian acredita no seu potencial político-eleitoral para retomar à Prefeitura da Capital para o PSD.

Como se sabe, os irmãos Nelsinho e Marquinhos Trad governaram Campo Grande por 14 anos. E Pedrossian Neto foi secretário Municipal de Finanças e Planejamento da administração de Marquinhos e depois foi eleito deputado estadual.

Pedrossian Neto tem forte ligação política com os Trads. Tanto é que o presidente regional do PSD, senador Nelsinho Trad, entregou o comando do partido da Capital ao deputado para estruturar a sua candidatura a prefeito. Os Trads estarão em peso no palanque dele. Mas Pedrossian Neto não tem interesse e nem compromisso de defender o legado dos Trads. Não se trata de desprezo. Lógico que ele vai querer os Trads em sua campanha. Não tem como fugir disso, porque só conseguirá ser candidato a prefeito com aval dos Trads.

O que Pedrossian Neto quer mesmo é se firmar como herdeiro político do avô, Pedro Pedrossian, que governou Mato Grosso do Sul por duas vezes e Mato Grosso por uma vez, antes da divisão. O deputado estadual tem nome e sobrenome de político que fez história em Mato Grosso do Sul.

