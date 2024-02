Pela primeira vez em cinco meses, Mato Grosso do Sul não registra morte por Covid-19

O Boletim divulgado nesta quarta-feira (14), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), da sexta Semana Epidemiológica da Covid-19 em 2024, registrou 457 casos e nenhum óbito provocado pela doença, em Mato Grosso do Sul.

A última vez em que não houve registro de mortes aconteceu na 36º Semana Epidemiológica de 2023, em setembro.

Os casos novos ocorreram em 47 municípios e Campo Grande foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 246 novos casos, seguida por Naviraí (25), Dois Irmãos do Buriti (24) e Coxim (19).

No acumulado do ano, Mato Grosso do Sul registrou 2.315 casos da doença e 19 óbitos.

*Com informações do Governo de MS